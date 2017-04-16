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Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов
16.04.2017 21:17

Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов

В Турции представители главной оппозиционной партии требуют пересчитать до 60% голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы партии.

Заместитель руководителя председателя главной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксунгер ранее заявлял, что на референдуме о расширении полномочий президента страны были совершены незаконные действия в пользу правительства.

"Много незаконных актов осуществляются в пользу правительства прямо сейчас, но "нет" в итоге победит", - сказал он, комментируя решение властей признать бюллетени, которые не были проштампованы.

В настоящее время в Турции заканчивают подсчитывать голоса на конституционном референдуме о том, стоит ли расширять полномочия президента. Согласно результатам обработки 95% бюллетеней, за реформу проголосовали 51,7% граждан страны, а против - 48,5%.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по предварительным итогам конституционного референдума, в Турции большая часть граждан поддержала увеличение полномочий президента.

Теги материала: Турция, референдум, оппозиция, президент, голосование
Новости СМИ2
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