Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов

MIGnews.com.ua

В Турции представители главной оппозиционной партии требуют пересчитать до 60% голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы партии.

Заместитель руководителя председателя главной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксунгер ранее заявлял, что на референдуме о расширении полномочий президента страны были совершены незаконные действия в пользу правительства.

"Много незаконных актов осуществляются в пользу правительства прямо сейчас, но "нет" в итоге победит", - сказал он, комментируя решение властей признать бюллетени, которые не были проштампованы.

В настоящее время в Турции заканчивают подсчитывать голоса на конституционном референдуме о том, стоит ли расширять полномочия президента. Согласно результатам обработки 95% бюллетеней, за реформу проголосовали 51,7% граждан страны, а против - 48,5%.