Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют

MIGnews.com.ua

В связи с тем, что армия стоит, а война до сих пор не окончена украинские военнослужащие злоупотребляют спиртными напитками.

Об этом заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Таким образом она прокомментировала подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об усилении ответственности военных, в частности, за распитие алкогольных напитков.

"Лучше бы он (президент - ред.) задался вопросом, почему парни (украинские военные - ред.) пьют. Потому что стоим на месте. Нет обещанной победы за две недели", - отметила она.

Более того, депутат призвала главу государства принять закон против себя.

"Лучше бы президент побеспокоился о том, что бы платить налоги не в РФ, не поддерживать таким образом российскую армию, которая воюет с украинцами, а платить налоги в Украине. И тогда у парней хватало бы патронов, и не взрывались бы склады от диверсий, и можно было бы закончить войну за две недели. Лучше бы президент принял закон против себя, штрафовал бы себя, когда пьет", - подытожила Савченко.