Савченко рассказала шутку про Гройсмана и инспекцию дорог

MIGnews.com.ua

Правительство Украины постоянно обещает провести ремонт дорог, а их ремонтом по-прежнему занимается сам народ.

Об этом заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик рассказала анекдот про премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и инспекцию дорог.

"Обычно, кто украл, тот первый и кричит о воре. Гройсман обещает наказать (виновных за махинации с ремонтом дорог - ред.)... Много ходило анекдотов о том, что Гройсман проверяет состояние украинских дорог с вертолета, потому что так лучше видно ямы. Может, и лучше, но менее ощутимо", - пошутила Савченко.

В то же время она подчеркнула, что народу необходимо своими глазами увидеть отремонтированную дорогу в своем регионе.

"Сколько можно об этом говорить и не делать? Кого будете наказывать? Есть много примеров, когда общины устают ждать, берут лопаты, покупают асфальт и ремонтируют дороги. Почему бы тогда не поделить по децентрализации территорию Украины без государственных промежутков, тогда люди будут знать, что деньги отдают не в бюджет, а на определенный кусок дороги", - подытожила политик.