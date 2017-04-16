Савченко рассказала шутку про Гройсмана и инспекцию дорог

Правительство Украины постоянно обещает провести ремонт дорог, а их ремонтом по-прежнему занимается сам народ.
Об этом заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
При этом политик рассказала анекдот про премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и инспекцию дорог.
"Обычно, кто украл, тот первый и кричит о воре. Гройсман обещает наказать (виновных за махинации с ремонтом дорог - ред.)... Много ходило анекдотов о том, что Гройсман проверяет состояние украинских дорог с вертолета, потому что так лучше видно ямы. Может, и лучше, но менее ощутимо", - пошутила Савченко.
В то же время она подчеркнула, что народу необходимо своими глазами увидеть отремонтированную дорогу в своем регионе.
"Сколько можно об этом говорить и не делать? Кого будете наказывать? Есть много примеров, когда общины устают ждать, берут лопаты, покупают асфальт и ремонтируют дороги. Почему бы тогда не поделить по децентрализации территорию Украины без государственных промежутков, тогда люди будут знать, что деньги отдают не в бюджет, а на определенный кусок дороги", - подытожила политик.
Как сообщал MIGnews.com.uа, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала премьер-министра Владимира Гройсмана пупырышкой на упаковочной пленке. Таким образом Тимошенко отреагировала на слова главы украинского правительства о том, что ее нужно отдать России вместо денег за газ.