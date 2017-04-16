ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Савченко рассказала шутку про Гройсмана и инспекцию дорог
16.04.2017 20:49

Эксклюзив  Савченко рассказала шутку про Гройсмана и инспекцию дорог

Правительство Украины постоянно обещает провести ремонт дорог, а их ремонтом по-прежнему занимается сам народ.

Об этом заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик рассказала анекдот про премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и инспекцию дорог.

"Обычно, кто украл, тот первый и кричит о воре. Гройсман обещает наказать (виновных за махинации с ремонтом дорог - ред.)... Много ходило анекдотов о том, что Гройсман проверяет состояние украинских дорог с вертолета, потому что так лучше видно ямы. Может, и лучше, но менее ощутимо", - пошутила Савченко.

В то же время она подчеркнула, что народу необходимо своими глазами увидеть отремонтированную дорогу в своем регионе.

"Сколько можно об этом говорить и не делать? Кого будете наказывать? Есть много примеров, когда общины устают ждать, берут лопаты, покупают асфальт и ремонтируют дороги. Почему бы тогда не поделить по децентрализации территорию Украины без государственных промежутков, тогда люди будут знать, что деньги отдают не в бюджет, а на определенный кусок дороги", - подытожила политик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала премьер-министра Владимира Гройсмана пупырышкой на упаковочной пленке. Таким образом Тимошенко отреагировала на слова главы украинского правительства о том, что ее нужно отдать России вместо денег за газ.

Теги материала: Надежда Савченко, шутка, анекдот, Владимир Гройсман, дороги, ремонт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
Важное
Эксклюзив  Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
Важное
Эксклюзив  Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
Рабинович заявил, что украинские дороги строят по технологии швейцарского сыра
Важное
Рабинович заявил, что украинские дороги строят по технологии швейцарского сыра
Гройсман пообещал наказать "негодяев", плохо ремонтирующих дороги
Важное
Гройсман пообещал наказать "негодяев", плохо ремонтирующих дороги
"Ямочный" ремонт трассы "Николаев-Днепр" обойдется в миллиард гривен
Важное
"Ямочный" ремонт трассы "Николаев-Днепр" обойдется в миллиард гривен
Савченко рассказала, чем будет заниматься ее новая партия
Важное
Савченко рассказала, чем будет заниматься ее новая партия

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
Эксклюзив  Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
16.04.2017
Савченко рассказала шутку про Гройсмана и инспекцию дорог
Эксклюзив  Савченко рассказала шутку про Гройсмана и инспекцию дорог
16.04.2017
Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
Эксклюзив  Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
16.04.2017
Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика