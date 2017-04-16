Трамп заявил, что митинги с требованием опубликовать его декларацию - проплаченные

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прошедшие накануне протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию являются проплаченными. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации?", - написал Трамп.

Президент считает, что необходимо выяснить, кто заплатил участникам митингов.

"Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!" - добавил он.