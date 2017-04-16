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Трамп заявил, что митинги с требованием опубликовать его декларацию - проплаченные
16.04.2017 20:35

Трамп заявил, что митинги с требованием опубликовать его декларацию - проплаченные

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прошедшие накануне протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию являются проплаченными. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации?", - написал Трамп.

Президент считает, что необходимо выяснить, кто заплатил участникам митингов.

"Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!" - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в городе Беркли штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки произошли столкновения между сторонниками и противниками президента страны Дональда Трампа.

Теги материала: США, митинги, Дональд Трамп, декларация
Новости СМИ2
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