Трамп заявил, что митинги с требованием опубликовать его декларацию - проплаченные

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прошедшие накануне протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию являются проплаченными. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации?", - написал Трамп.
Президент считает, что необходимо выяснить, кто заплатил участникам митингов.
"Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!" - добавил он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в городе Беркли штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки произошли столкновения между сторонниками и противниками президента страны Дональда Трампа.