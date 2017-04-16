Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров показал, как выглядит отчет о годовой работе Кабинета министров Украины.
Политик продемонстрировал ответ в прямом эфире телеканала NewsOne.
Он подчеркнул, что вся информация собрана в одной книжке.
"Вот отчет о деятельности Кабинета министров. Это такая толстая книжка, в ней все написано", - заявил Ехануров.
В то же время политик похвалил Кабмин за подход в подготовке отчета.
"Можно сказать так - классная работа. Я внимательно ее посмотрел: хорошо поработал секретариат Кабинета министров. Четко изложены цели, выполнение, что будет в будущем", - сыронизировал он.
В тот момент на телеканале проводилось госование среди зрителей, пришлось ли им экономить на пасхальной корзине, в котором 90% телезрителей отметили, что им пришлось экономить.
Ехануров добавил, что голосование лучше отображает правду о работе Кабмина, чем годовой отчет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, политический эксперт Владимир Манько заявил, что большая часть граждан Украины могут себе позволить не экономить на пасхальной корзине. Политолог убежден, что большинство украинцев могут себе позволить базовый набор продуктов в Пасху.