Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире

MIGnews.com.ua

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров показал, как выглядит отчет о годовой работе Кабинета министров Украины.

Политик продемонстрировал ответ в прямом эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что вся информация собрана в одной книжке.

"Вот отчет о деятельности Кабинета министров. Это такая толстая книжка, в ней все написано", - заявил Ехануров.

В то же время политик похвалил Кабмин за подход в подготовке отчета.

"Можно сказать так - классная работа. Я внимательно ее посмотрел: хорошо поработал секретариат Кабинета министров. Четко изложены цели, выполнение, что будет в будущем", - сыронизировал он.

В тот момент на телеканале проводилось госование среди зрителей, пришлось ли им экономить на пасхальной корзине, в котором 90% телезрителей отметили, что им пришлось экономить.

Ехануров добавил, что голосование лучше отображает правду о работе Кабмина, чем годовой отчет.