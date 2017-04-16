Появились предварительные результаты референдума в Турции по увеличению полномочий президента

MIGnews.com.ua

Согласно предварительным результатам конституционного референдума в Турции граждане поддержали увеличение полномочий президента.

Об этом сообщает AP.

По подсчетам 51% голосов, "за" расширение полномочий президента Турции выступили 57% граждан.