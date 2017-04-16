Появились предварительные результаты референдума в Турции по увеличению полномочий президента

Согласно предварительным результатам конституционного референдума в Турции граждане поддержали увеличение полномочий президента.
Об этом сообщает AP.
По подсчетам 51% голосов, "за" расширение полномочий президента Турции выступили 57% граждан.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны. Если граждане Турции проголосуют за референдум, то президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрирует больше власти, поскольку государство может превратиться из парламентской в президентскую республику. Более того, после принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года.