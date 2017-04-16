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Появились предварительные результаты референдума в Турции по увеличению полномочий президента
16.04.2017 19:32

Появились предварительные результаты референдума в Турции по увеличению полномочий президента

Согласно предварительным результатам конституционного референдума в Турции граждане поддержали увеличение полномочий президента.

Об этом сообщает AP.

По подсчетам 51% голосов, "за" расширение полномочий президента Турции выступили 57% граждан.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны. Если граждане Турции проголосуют за референдум, то президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрирует больше власти, поскольку государство может превратиться из парламентской в президентскую республику. Более того, после принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года. 

Теги материала: Турция, референдум, голоса, результаты, президент
Новости СМИ2
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