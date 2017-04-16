В КНДР прокомментировали неудачный запуск ракеты

MIGnews.com.ua

Официально о пуске ракеты в Северной Кореи объявлено не было, однако даже если такой пуск и был, то это абсолютно нормальный процесс.

Об этом заявил заместитель первого департамента Европы министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Эн Хо, передают РИА Новости.

"Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели, это является нормальным процессом, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и здесь ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе", - заявил он.

По его словам, "меры для повышения ядерных вооруженных сил" являются мерами самообороны, направленными на обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, и являются законными правами суверенного государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты , но ее пуск оказался неудачным. Запуск ракеты был произведен на следующий день после военного парада в КНДР по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.