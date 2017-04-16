ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В КНДР прокомментировали неудачный запуск ракеты
16.04.2017 17:38

В КНДР прокомментировали неудачный запуск ракеты

Официально о пуске ракеты в Северной Кореи объявлено не было, однако даже если такой пуск и был, то это абсолютно нормальный процесс. 

Об этом заявил заместитель первого департамента Европы министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Эн Хо, передают РИА Новости. 

"Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели, это является нормальным процессом, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и здесь ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе", - заявил он.

По его словам, "меры для повышения ядерных вооруженных сил" являются мерами самообороны, направленными на обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, и являются законными правами суверенного государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Запуск ракеты был произведен на следующий день после военного парада в КНДР по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что тестовый запуск баллистической ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике является провокацией.

Теги материала: баллистическая ракета, КНДР, Северная Корея
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США считают провокацией запуск ракеты КНДР
Важное
В США считают провокацией запуск ракеты КНДР
КНДР заявила о намерении ответить ядерным ударом на ядерный удар США
Важное
КНДР заявила о намерении ответить ядерным ударом на ядерный удар США
Пентагон прокомментировал информацию о готовности США нанести удар по КНДР
Важное
Пентагон прокомментировал информацию о готовности США нанести удар по КНДР
Северная Корея заявила, что "пойдет на войну" против США
Важное
Северная Корея заявила, что "пойдет на войну" против США
Госдеп США: Ситуация с Северной Кореей стала срочной
Важное
Госдеп США: Ситуация с Северной Кореей стала срочной
В Японии опасаются химической атаки со стороны КНДР
Важное
В Японии опасаются химической атаки со стороны КНДР

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
16.04.2017
Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина
Эксклюзив  Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина  Видеорепортаж
16.04.2017
В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
Эксклюзив  В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
16.04.2017
Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Эксклюзив  Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика