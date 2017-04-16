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Кернес заступился за российского сенатора, голосовавшего за введение войск в Крым
16.04.2017 16:52

Кернес заступился за российского сенатора, голосовавшего за введение войск в Крым

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский городской совет собирается обжаловать решение суда о лишении звания почетного харьковчанина российского сенатора Александра Шишкина. Об этом он сообщил в интервью ZN.UA.

"Суд не может нам давать указания, кто будет почетным гражданином в Харькове, а кто не будет. Я считаю, что это незаконное решение суда. Поэтому горсовет планирует подавать кассационную жалобу на решение суда", - сказал Кернес.

Кроме того, он уверен, что есть вопросы, которые может решать только городской совет.

"Исключительно на сессии городского совета присваивается почетное звание "Почетный гражданин города Харьков". Это первое. Второе. У нас сегодня достаточно тех, кто носит звание "заслуженный артист Украины", "народный артист Украины", те, кто творчески поддерживает Украину, но они также живут в России, ездят в Крым, выступают там. Никто их не лишает этих званий", - добавил Кернес.

Как сообщал MIGnews.com.uа, среди всех городов Украины Харьков лидирует по уровню удовлетворения населения работой городского головы.

Теги материала: Харьков, Геннадий Кернес, звание, городской совет, суд
Новости СМИ2
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