В Британии требуют лишить гражданства жену Асада

MIGnews.com.ua

В субботу, 15 апреля, в Великобритании члены парламента призвали Министерство внутренних дел страны лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

Такую просьбу озвучили несколько парламентариев и проживающие в Британии сирийцы.

Супруга Асада родилась в Лондоне, она имеет гражданство Великобритании и Сирии. Тот факт, что у нее есть два гражданства, позволяет властям страны лишить ее подданства Соединенного Королевства.

Также член парламента Британии Надим Захави заявил, что Асма Асад "является частью пропагандистской машины, которая совершает военные преступления", поэтому он призвал "преследовать Асада любыми способами", среди которых и давление на его жену.