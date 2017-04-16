СМИ: Меркель передала досье на Путина британским спецслужбам

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с главами спецслужб Великобритании передала досье Федеральной разведывательной службы Германии на президента Российской Федерации Владимира Путина и документы с анализом ситуации в Крыму.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на источники.

Сообщается, что немецкий канцлер минимум два раза присутствовала на тайных встречах с сотрудниками британских спецслужб, в ходе которых речь шла о террористической угрозе в Германии и в общем в Европе.

Согласно предоставленой информации, в октябре 2015 года прошла последняя на сегодняшний день встреча Меркель с главами спецслужб Британии, во время которой канцлер Германии предоставила британским спецслужбам досье на Путина. Встреча проходила в в 60 км от Лондона в имении тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. На тайной встрече с Меркель присутствовали глава MI6 Алекс Янгер, генеральный директор MI5 Эндрю Паркер, а также руководитель Центра правительственной связи Великобритании Роберт Хэнниген.