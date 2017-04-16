В США считают провокацией запуск ракеты КНДР

Тестовый запуск баллистической ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике является провокацией.
Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе рабочего визита в Южную Корею, передает Independent.
В то же время вице-президент США выразил благодарность Южной Кореи за защиту Штатов в этой части мира.
"Утренняя провокация с севера является лишь последним напоминанием о рисках, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, защищая свободу народа Южной Кореи и защищая Америку в этой части мира", - подчеркнул Пенс.
Стоит отметить, что Пенс пробудет в Сеуле в течение 10 дней для обсуждения проблемы безопасности и сохранения мира.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Запуск ракеты был произведен на следующий день после военного парада в КНДР по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.