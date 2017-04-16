В США считают провокацией запуск ракеты КНДР

MIGnews.com.ua

Тестовый запуск баллистической ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике является провокацией.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе рабочего визита в Южную Корею, передает Independent.

В то же время вице-президент США выразил благодарность Южной Кореи за защиту Штатов в этой части мира.

"Утренняя провокация с севера является лишь последним напоминанием о рисках, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, защищая свободу народа Южной Кореи и защищая Америку в этой части мира", - подчеркнул Пенс.

Стоит отметить, что Пенс пробудет в Сеуле в течение 10 дней для обсуждения проблемы безопасности и сохранения мира.