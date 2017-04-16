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Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина
16.04.2017 15:01

Эксклюзив  Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина  Видеорепортаж

Украинским властям не выгодно восстанавливать в должности бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в эфире телеканала NewsOne.

"Реальную причину (подачи иска о восстановлении в должности, - ред.) знает только Шокин и те люди, с которыми он советовался по поводу иска", - подчеркнул эксперт.

По словам Фесенко, Шокин подал иск вероятнее всего по личным мотивам в связи с тем, что он был не доволен своим увольнением.

"Он хочет изменить формулировку увольнения, чтобы увеличить размер своей пенсии. В то же время есть некие признаки пиар-кампании. Хотя некоторые источники говорят, что люди из Администрации президента пытаются разыграть комбинацию вместе с Шокиным. Но вопрос: против кого? Если хотят вернуть в политику Луценко и поставить его вместо Гройсмана, то зачем это делать при помощи Шокина? Его возвращение делегитимизирует решения ГПУ при Луценко, оно провоцирует конфликт вокруг Генпрокуратуры", - считает он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, политический эксперт Владимир Фесенко заявил, что замена Юрия Луценко на Виктора Шокина на должности генерального прокурора Украины ослабит власть и приведет к политическому кризису в стране. В то же время Фесенко напомнил, что Шокин уже не впервые подает иск о восстановлении на посту.

Теги материала: Виктор Шокин, Владимир Фесенко, ГПУ
Новости СМИ2
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