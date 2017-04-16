Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина

MIGnews.com.ua

Украинским властям не выгодно восстанавливать в должности бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в эфире телеканала NewsOne.

"Реальную причину (подачи иска о восстановлении в должности, - ред.) знает только Шокин и те люди, с которыми он советовался по поводу иска", - подчеркнул эксперт.

По словам Фесенко, Шокин подал иск вероятнее всего по личным мотивам в связи с тем, что он был не доволен своим увольнением.

"Он хочет изменить формулировку увольнения, чтобы увеличить размер своей пенсии. В то же время есть некие признаки пиар-кампании. Хотя некоторые источники говорят, что люди из Администрации президента пытаются разыграть комбинацию вместе с Шокиным. Но вопрос: против кого? Если хотят вернуть в политику Луценко и поставить его вместо Гройсмана, то зачем это делать при помощи Шокина? Его возвращение делегитимизирует решения ГПУ при Луценко, оно провоцирует конфликт вокруг Генпрокуратуры", - считает он.