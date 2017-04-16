В Турции начался референдум, который позволит Эрдогану править до 2029 года

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны.

Об этом сообщает BBC.

Если граждане Турции проголосуют за референдум, то президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрирует больше власти, поскольку государство может превратиться из парламентской в президентскую республику.

Стоит отметить, в результате положительных результатов референдума в стране будет отменена должность премьер-министра, в то время как президент получит право лично назначать министров, распускать парламент, объявлять режим чрезвычайного положения, назначать 12 из 15 судей Конституционного суда.

Более того, после принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года. Выборы в Турции пройдут в 2019 году, однако нынешний срок президентства Эрдогана обнулится, после чего он может претендовать на еще два 5-летних срока.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасность жителей Европы связана с действиями властей европейских стран в отношении Анкары.

Он считает, что, если сложившаяся ситуация не изменится, "ни один европеец, ни один житель Запада не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира". Эрдоган призвал жителей Европы относиться с уважением к демократии, свободе и правам человека.