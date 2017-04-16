ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и принял участие в праздничных богослужениях
16.04.2017 09:57

Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и принял участие в праздничных богослужениях  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В воскресенье, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам по случаю Пасхи и поздравил всех с праздником.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент пожелалукраинцам душевного тепла, здоровья, счастья и твердой веры в мир и благополучие.

Кроме того, Порошенко призвал вспомнить в этот день погибших за Украину героев.

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - подчеркнул он.

При этом Порошенко отметил, что в этом году Пасху в один день отмечают и православные, и греко-католики, и римо-католики, а также протестанты.

Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.

В частности, во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с верующими прошли Крестным ходом вокруг храма и приняли участие в Пасхальном богослужении.

Также президентская пара приняла участие в Святой Мессе Пасхальной Вигилии в Римско-католическом костеле Святого Александра и торжественной Пасхальной святой литургии в Монастыре явятого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

Глава государства вместе с супругой посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где присоединились к Пасхальному богослужению.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 9 апреля, президент Украины Петр Порошенко поздравил троих боксеров: Александра Усика, Александра Гвоздику и Василия Ломаченко, которые отстояли свои титулы на вечере украинского бокса в Оксон-Хилле (США).

Теги материала: Петр Порошенко, церковь, Пасха, праздник, поздравление
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко одобрил создание Единого реестра всех военнообязанных
Важное
Порошенко одобрил создание Единого реестра всех военнообязанных
Порошенко подписал закон о свободном перемещении украинцев
Важное
Порошенко подписал закон о свободном перемещении украинцев
Порошенко подписал закон, усиливающий ответственность военных за правонарушения
Важное
Порошенко подписал закон, усиливающий ответственность военных за правонарушения
Вятрович решил не отменять 8 марта
Важное
Вятрович решил не отменять 8 марта
Климкин: Риторика Тиллерсона свидетельствует о полной поддержке Украины
Важное
Климкин: Риторика Тиллерсона свидетельствует о полной поддержке Украины
Порошенко: Военные на передовой уже получают доплаты более 7 тысяч гривен
Важное
Порошенко: Военные на передовой уже получают доплаты более 7 тысяч гривен  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
16.04.2017
Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина
Эксклюзив  Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина  Видеорепортаж
16.04.2017
В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
Эксклюзив  В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
16.04.2017
Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Эксклюзив  Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика