Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и принял участие в праздничных богослужениях

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам по случаю Пасхи и поздравил всех с праздником.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент пожелалукраинцам душевного тепла, здоровья, счастья и твердой веры в мир и благополучие.

Кроме того, Порошенко призвал вспомнить в этот день погибших за Украину героев.

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - подчеркнул он.

При этом Порошенко отметил, что в этом году Пасху в один день отмечают и православные, и греко-католики, и римо-католики, а также протестанты.

Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.

В частности, во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с верующими прошли Крестным ходом вокруг храма и приняли участие в Пасхальном богослужении.

Также президентская пара приняла участие в Святой Мессе Пасхальной Вигилии в Римско-католическом костеле Святого Александра и торжественной Пасхальной святой литургии в Монастыре явятого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

Глава государства вместе с супругой посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где присоединились к Пасхальному богослужению.