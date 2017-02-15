Народная милиция Китая будет помогать Нацгвардии Украины

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Военный атташе Китая Цао Сяоцзян и командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров договорились о сотрудничестве Народной вооруженной милиции Китая и Нацгвардии Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

"Стороны достигли договоренностей в сфере внутренней безопасности государства, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности важных государственных объектов, определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия",- сообщает пресс-служба.

Представители стран также обсудили возможности совершенствования подготовки Национальной гвардии и обмена опытом между подразделениями специального назначения.

Народная вооруженная милиция Китая состоит из 1,5 млн человек и является частью Вооруженных сил КНР.