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Народная милиция Китая будет помогать Нацгвардии Украины
15.02.2017 13:50

Народная милиция Китая будет помогать Нацгвардии Украины  Фоторепортаж

Военный атташе Китая Цао Сяоцзян и командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров договорились о сотрудничестве Народной вооруженной милиции Китая и Нацгвардии Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

"Стороны достигли договоренностей в сфере внутренней безопасности государства, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности важных государственных объектов, определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия",- сообщает пресс-служба.

Представители стран  также обсудили возможности совершенствования подготовки Национальной гвардии и обмена опытом между подразделениями специального назначения.

Народная вооруженная милиция Китая состоит из 1,5 млн человек и является частью Вооруженных сил КНР.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в 2016 году Украина и Китай подписали соглашение о предоставлении гранта торговой палатой, сумма которого составляет 200 тысяч долларов, для развития инклюзивного образования.

Теги материала: Нацгвардия, Китай, милиция, фото
Новости СМИ2
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