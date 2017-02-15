ГПУ: 15 экс-беркутовцев получили гражданство РФ

MIGnews.com.ua

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Российская Федерация предоставила гражданство и политическое убежище 15 бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, передают Украинские новости .

"Мы направили запросы в Россию об экстрадиции 21 экс-беркутовца. 12 получили гражданство России, двое из них - право на временное проживание", - сказал он.

Помимо этого, Горбатюк отметил, что экс-командиру спецроты подразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику предоставили российское гражданство через полтора месяца после побега в 2014 году.

Прокурор департамента спецрасследований Роман Псюк сообщил, что согласно последним данным, получена новая информация о получении российского гражданства бывшими сотрудниками силового ведомства Украины.

"По состоянию на сегодняшний день информация касательно получения гражданства обновилась. Мы получили ответы по 15 лицам: двое из них получили вид на жительство, так называемое "убежище", и 13 из них получили гражданство РФ", - сказал Псюк.

Всего в Россию отправлены запросы на экстрадицию 21 экс-беркутовца. По шести из них Россия ответы еще не предоставила.

Также Псюк сообщил, что у сотрудников правоохранительных органов Украины имеется оперативная информация о возможном местопребывании Садовника, но в рамках расследования она не подлежит разглашению.