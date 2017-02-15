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"Уровень русофобии: 7,5 балла по шкале Маккейна": соцсети о Трампе и Крыме
15.02.2017 12:41

Эксклюзив  "Уровень русофобии: 7,5 балла по шкале Маккейна": соцсети о Трампе и Крыме

Заявление официльного представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине, активно обсуждается в социальных сетях. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Политолог Петр Олещук проанализировал ситуацию: "Думаю, его (заявления, - ред) предназначение - внутреннее. Не случайно, что заявление состоялось как раз после отставки советника Трампа Флинна. Последнему ставили в вину то, что он вел переговоры с российским послом об отмене санкций еще до вступления в должность. Это скандал и довольно позорный. По всем правилам информационной работы, надо было немедленно переключить внимание на что-то и погасить ситуацию. Соответственно, в Администрации Трампа поспешили сделать такое заявление, которое дезавуирует идею о пророссийскости Трампа. И здесь лучший способ это сделать - сказать, что Крым - украинский. Однако и после этого заявления также была выражена надежда на "сотрудничество Кремля и Белого Дома". Характерно, что сам Трамп лично пока ничего против России не говорил, держа паузу. Не забывайте, что сейчас в Конгрессе снова говорят об одобрении Акта в поддержку Украины, который уже был принят в прошлом году, и который "завис" на уровне комитета Сената, и так и не вступил в силу. Сейчас, в условиях нынешней ситуации, одобрение Акта было вероятным. Более того - вероятным было и преодоление гипотетического вето Трампа. А это бы существенно поколебало позиции нового президента, и лишило бы его шанса на маневр в будущем. Поэтому команда Трампа сыграла на опережение".

Теперь Акт в поддержку Украины может снова "зависнуть". Какое это все имеет практическое значение:

  • Крупная сделка России и США сейчас невозможна. Очевидно, в этом "помогли" кавелерийские набеги Трампа, чье окружение слишком поспешило, примером чего является судьба Флинна;
  • Это заявление - касается позиционирования Трампа внутри США как "правильного американца", а не "агента Путина". Это не значит, что Украина действительно волнует Трампа;
  • Опрометчивыми шагами Трамп помог в оформлении в политических кругах США достаточно мощного лобби, которое является в определенной степени проукраинским и которое не получится игнорировать.

Далеко идущие выводы делать рано. Сотрудничество с Кремлем все равно не отвергается. Просто оно может быть значительно менее публичным и официальным. Очевидно, мы только наблюдаем начало процесса", - пишет Олещук.

"Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым. Вангую зраду в российском секторе фейсбук. Впрочем, толку от этих ожиданий немного", - пишет журналист Владимир Полуев.

Прокомментировал ожидания Трампа блогер Роман Шрайк: "Президент США ожидает от российского правительства деэскалации конфликта на Украине и возврата Крыма. В то же время он рассчитывает на хорошие отношения с Кремлем". Логично. Путин выведет войска из Донбасса, вернет Крым, а потом они с Трампом пойдут бухать на радостях".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в аппарате президента Украины Петра Порошенко также отреагировали на заявление Дональда Трампа насчет возврата Автономной Республики Крым в состав Украины.

Теги материала: Дональд Трамп, Трамп, Крым, аннексия, Украина, Россия, соцсети
Новости СМИ2
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