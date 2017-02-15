Песков заявил, что РФ не будет ни с кем обсуждать возврат “своих” территорий

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказал позицию Кремля касательно возврата суверенной территории Крыма Украине, передает УНИАН .

"Что касается Крыма, вы знаете, что президент России весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у РФ и стать частью РФ", - заявил Песков.

Секретарь российского президента уверен, что Путин "весьма терпеливо и последовательно" рассказывает "историю того самого переворота, который произошел в Украине, который во много спонсировался из-за рубежа".

Песков добавил, что поскольку Россия является гарантом Минского процесса, то намерена прикладывать максимум усилий для разрешения военного конфликта в восточной части Украины.

"Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем, что контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", - заявил он.

Также пресс-секретарь Кремля констатировал, что пока что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки не складываются.

"Пока был обмен заявлениями о намерениях выстраивать отношения, которые по известным причинам находятся в плачевном состоянии. В данном случае здесь не нужно торопить события, в настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента (США), поэтому здесь нужно дождаться, когда начнутся первые контакты", - сказал Песков.