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Песков заявил, что РФ не будет ни с кем обсуждать возврат “своих” территорий
15.02.2017 12:04

Песков заявил, что РФ не будет ни с кем обсуждать возврат “своих” территорий

В среду, 15 февраля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказал позицию Кремля касательно возврата суверенной территории Крыма Украине, передает УНИАН.

"Что касается Крыма, вы знаете, что президент России весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у РФ и стать частью РФ", - заявил Песков.

Секретарь российского президента уверен, что Путин "весьма терпеливо и последовательно" рассказывает "историю того самого переворота, который произошел в Украине, который во много спонсировался из-за рубежа".

Песков добавил, что поскольку Россия является гарантом Минского процесса, то намерена прикладывать максимум усилий для разрешения военного конфликта в восточной части Украины.

"Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем, что контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", - заявил он.

Также пресс-секретарь Кремля констатировал, что пока что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки не складываются.

"Пока был обмен заявлениями о намерениях выстраивать отношения, которые по известным причинам находятся в плачевном состоянии. В данном случае здесь не нужно торопить события, в настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента (США), поэтому здесь нужно дождаться, когда начнутся первые контакты", - сказал Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер передал заявление президента Соединенных Штатов Америки в отношении того, что  Дональд Трамп  ожидает от России завершения военного конфликта на Донбассе и возвращения Крыма Украине.

Теги материала: Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Крым, аннексия
Новости СМИ2
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