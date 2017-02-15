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Могерини опасается, что США могут потерять свое лидерство в мире
15.02.2017 11:14

Могерини опасается, что США могут потерять свое лидерство в мире

Посол ЕС по внешней политике Федерика Могерини опасается, что США могут потерять лидирующие позиции в мире. Об этом она заявила в интервью Die Welt после двухдневного визита в Вашингтон.

"Я еще никогда не видела США такими поляризованными, такими разобщенными и так обремененными конфликтами, как сейчас. В то же время тому, кто хотел бы иметь мировое лидерство, нужно быть внутренне сильным, уверенным в себе и сплоченными", - заявила Могерини.

Также посол выразила беспокойство о том, что такая динамика может негативно повлиять на глобальную стабильность.

"Если крупнейшая демократия в мире испытывает напряженность такой силы, то это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира", - отметила политик.

Могерини надеется на прагматичные отношения между ЕС и США в будущем.

"Мы перейдем в наших отношениях на новый этап. Нам нужно прощупывать разные темы, чтобы посмотреть, где есть точки соприкосновения. Но в этом нет никакой драмы. В будущем, вероятно, это даст больше тем, в которых у европейцев и администрации США различные позиции", - добавила она. 

Теги материала: Могерини, США, лидерство, потеря
Новости СМИ2
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