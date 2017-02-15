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РФ призывает не поднимать тему о возврате Крыма
15.02.2017 11:12

РФ призывает не поднимать тему о возврате Крыма

В среду, 15 февраля, спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин высказал мнение, что разговоры о возврате Крымского полуострова в состав Украины - это "посягательством на территориальную целостность РФ", передает РИА Новости.

Об этом российский спикер заявил во время заседания правительства РФ.

"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, послушайте, там еще кто-то скажет. Предвыборную программу Трампу нужно выполнять. В предвыборной программе все сказано – урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально", — отметил спикер Госдумы.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова ,в ответ на заявление Белого дома сообщила, что "свои территории Россия не возвращает".

"Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации", — подчеркнула Захарова.

Как известно, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта в восточной части Украины и вернет Крым.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Администрации президента Украины Петра Порошенко также отреагировали на заявление Белого дома касательно возврата суверенной территории Крымского полуострова.  

Теги материала: Крым, Аннексия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Петр Порошенко, Мария Захарова
Новости СМИ2
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