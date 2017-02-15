РФ призывает не поднимать тему о возврате Крыма

В среду, 15 февраля, спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин высказал мнение, что разговоры о возврате Крымского полуострова в состав Украины - это "посягательством на территориальную целостность РФ", передает РИА Новости.
Об этом российский спикер заявил во время заседания правительства РФ.
"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, послушайте, там еще кто-то скажет. Предвыборную программу Трампу нужно выполнять. В предвыборной программе все сказано – урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально", — отметил спикер Госдумы.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова ,в ответ на заявление Белого дома сообщила, что "свои территории Россия не возвращает".
"Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации", — подчеркнула Захарова.
Как известно, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта в восточной части Украины и вернет Крым.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Администрации президента Украины Петра Порошенко также отреагировали на заявление Белого дома касательно возврата суверенной территории Крымского полуострова.