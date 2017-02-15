Кремль озвучил свою версию, почему Трамп заговорил о Крыме

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Российской Федерации Виктор Озеров заявил, что заявление Белого дома в отношении возвращения Крымского полуострова Украине связано с тем, что американцы недовольны позицией президента США Дональда Трампа касательно России, передает РИА "Новости" .

"Думаю, одной из причин такого заявления стало то ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Д.Трампа. Она была сделана, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить недовольство, которое является по поводу него в американском истеблишменте", - рассказал Озеров.

Как известно, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Соединенные Штаты ожидают от России уменьшения военной агрессии в восточной части Украины и возвращения ей части суверенной территории - Крыма.