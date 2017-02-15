ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Кремль озвучил свою версию, почему Трамп заговорил о Крыме
15.02.2017 09:25

Кремль озвучил свою версию, почему Трамп заговорил о Крыме

В среду, 15 февраля, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Российской Федерации Виктор Озеров заявил, что заявление Белого дома в отношении возвращения Крымского полуострова Украине связано с тем, что американцы недовольны позицией президента США Дональда Трампа касательно России, передает РИА "Новости".

"Думаю, одной из причин такого заявления стало то ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Д.Трампа. Она была сделана, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить недовольство, которое является по поводу него в американском истеблишменте", - рассказал Озеров.

Как известно, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Соединенные Штаты ожидают от России уменьшения военной агрессии в восточной части Украины и возвращения ей части суверенной территории - Крыма.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в аппарате президента Украины Петра Порошенко также отреагировали на заявление Дональда Трампа насчет возврата Автономной Республики Крым в состав Украины.

Теги материала: Дональд Трамп, Крым, аннексия, Кремль, Петр Порошенко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [24] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

У Порошенко отреагировали на заявление Трампа про Крым
Важное
У Порошенко отреагировали на заявление Трампа про Крым
Экс-советник Трампа рассказал о разговоре с послом РФ
Важное
Экс-советник Трампа рассказал о разговоре с послом РФ
Трамп ожидает, что РФ прекратит насилие в Украине и вернет Крым
Важное
Трамп ожидает, что РФ прекратит насилие в Украине и вернет Крым
Порошенко устроил чистку в СБУ
Важное
Порошенко устроил чистку в СБУ
Власти Британии отклонили петицию с 2 млн подписей против визита Трампа
Важное
Власти Британии отклонили петицию с 2 млн подписей против визита Трампа
Порошенко сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем
Важное
Порошенко сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
Эксклюзив  Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
15.02.2017
Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика