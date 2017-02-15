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В МинАТО прокомментировали вопрос о контрабанде на Донбассе
15.02.2017 09:17

В МинАТО прокомментировали вопрос о контрабанде на Донбассе

Вопрос контрабанды через линию разграничения в зоне АТО преувеличен. Об этом заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш в эфире одного из телеканалов, сообщает "112 Украина".

"Так называемые нелегальные перемещения на самом деле сильно преувеличены теми, кто сейчас раскручивает этот вопрос... Все говорят, но доказательств не предоставляют... Это политический шум", - сказал он.

В то же время, контрабанда на Донбассе есть, однако пропорция с легальным товарообменом не сравнима.

"Это не торговля, ведь нет перечисления средств, потому что там нет банковской системы. Украинцы работают на подконтрольных территориях, украинские предприятия перевозят, украинцы производят электроэнергию для украинцев, которые живут, в том числе на неконтролируемой территории. Здесь нет не украинского элемента", - заявил министр.

Также Черныш добавил, в Киеве готовы к обсуждению вопроса о "национализации" предприятий в ОРДЛО на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Стоит отметить, что, по словам советника главы СБУ Юрия Тандита, предприятия, которые размещены на оккупированных территориях Донбасса, но зарегистрированы в Украине, не платят боевикам никаких налогов.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в АТО контрабандист хотел провезти через КПП 200 кг колбасы. При этом, нелегальный товар он спрятал в бензобаке.

Теги материала: АТО, министерство, контрабанда, линия разграничения
Новости СМИ2
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