Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине

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Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что Кабинет министров рассматривает вопрос о поднятии уровня пенсионных выплат осенью 2017 года, так как большинство украинских пенсионеров получают заниженную пенсию, передает NewsOne .

"Перерасчет пенсий не проводился с 2012 года, а тогда его делали по зарплате 2008 года, которая составляла 1100 гривен. Сейчас средняя зарплата - 3700. В три раза - настолько у нас снижен уровень пенсий для 8,5 млн пенсионеров", - рассказал министр.

В отношении того, когда же пенсионерам стоит ожидать перерасчета выплат, Рева заявил, что, вероятнее всего, это произойдет осенью текущего года.

"Поднятие уровня минимальной зарплаты и зарплаты в бюджетной сфере позволило получить средства, которые пойдут на осовременивание пенсий. Не хочу забегать наперед - "цыплят по осени считают", но если тенденция сохранится, то у нас будет ресурс для осовременивания пенсий", - добавил Рева.