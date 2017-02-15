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Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
15.02.2017 09:06

Эксклюзив  Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что Кабинет министров рассматривает вопрос о поднятии уровня пенсионных выплат осенью 2017 года, так как большинство украинских пенсионеров получают заниженную пенсию, передает NewsOne.

"Перерасчет пенсий не проводился с 2012 года, а тогда его делали по зарплате 2008 года, которая составляла 1100 гривен. Сейчас средняя зарплата - 3700. В три раза - настолько у нас снижен уровень пенсий для 8,5 млн пенсионеров", - рассказал министр.

В отношении того, когда же пенсионерам стоит ожидать перерасчета выплат, Рева заявил, что, вероятнее всего, это произойдет осенью текущего года.

"Поднятие уровня минимальной зарплаты и зарплаты в бюджетной сфере позволило получить средства, которые пойдут на осовременивание пенсий. Не хочу забегать наперед - "цыплят по осени считают", но если тенденция сохранится, то у нас будет ресурс для осовременивания пенсий", - добавил Рева.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Рева заявлял, что через 10 лет Украина может достичь определенного демографического предела, из-за чего на повестке дня может встать вопрос о повышении пенсионного возраста. Также он добавил, что в мировой практике работающие пенсионеры получают либо зарплату, либо пенсию.

Теги материала: пенсия, Кабмин, Андрей Рева, пенсионеры
Новости СМИ2
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