ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Нижняя палата Парламента Канады проголосовала за ЗСТ с Украиной
15.02.2017 08:46

Нижняя палата Парламента Канады проголосовала за ЗСТ с Украиной

В среду, 15 февраля, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что Нижняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.  Об этом Шевченко написал в персональном аккаунте Twitter.

Как отмечает посол, решение было принято большинством голосов. Далее Соглашение поступит на рассмотрение в верхнюю палату парламента - Сенат, а после этого - на подпись генерал-губернатору, что будет являться финальным этапом для вступления документа в юридическую силу.

У Сената есть право отклонить законопроект, либо вносить в него правки, что запустит процесс ратификации заново, но, как правило, законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, получают одобрение сенаторов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вчера в федеральном парламенте Канады было назначено голосование за ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в третьем и окончательном чтении.

Теги материала: Украина, Канада, внешняя торговля, Шевченко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В канадском парламенте состоится голосование за ЗСТ с Украиной
Важное
В канадском парламенте состоится голосование за ЗСТ с Украиной
Ребрендинг G7: состоится ли возвращение Кремля?
Важное
Эксклюзив  Ребрендинг G7: состоится ли возвращение Кремля?
Трюдо пригласил в Канаду беженцев, которые не могут попасть в США из-за Трампа
Важное
Трюдо пригласил в Канаду беженцев, которые не могут попасть в США из-за Трампа
Украинка, занявшая должность главы МИД Канады, заявила о готовности сотрудничать с РФ
Важное
Украинка, занявшая должность главы МИД Канады, заявила о готовности сотрудничать с РФ
Украинская журналистка возглавит МИД Канады
Важное
Украинская журналистка возглавит МИД Канады
Родственники Александра Олеся разрешили перезахоронить его прах в Украине
Важное
Родственники Александра Олеся разрешили перезахоронить его прах в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
Эксклюзив  Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
15.02.2017
Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика