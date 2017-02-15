Нижняя палата Парламента Канады проголосовала за ЗСТ с Украиной

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что Нижняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении. Об этом Шевченко написал в персональном аккаунте Twitter.

Как отмечает посол, решение было принято большинством голосов. Далее Соглашение поступит на рассмотрение в верхнюю палату парламента - Сенат, а после этого - на подпись генерал-губернатору, что будет являться финальным этапом для вступления документа в юридическую силу.

У Сената есть право отклонить законопроект, либо вносить в него правки, что запустит процесс ратификации заново, но, как правило, законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, получают одобрение сенаторов.