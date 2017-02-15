Глава Секретной службы США собирается сложить полномочия

MIGnews.com.ua

Глава Секретной службы США Джозеф Клэнси подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет Секретная служба в Twitter.

"Поздравляем с выходом на пенсию, директор Клэнси. Мужчины и женщины Секретной службы благодарны вам за 29 лет работы и руководства", - отмечается в сообщении.

Известно, что двумя годами ранее Клэнси возложил на себя ответственность за возможные неудачи со стороны службы безопасности, которая отвечает за охрану президента.

В Секретной службе говорят, что окончательно Клэнси покинет свой пост 4 марта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Пентагоне заявили, что готовы защитить США и союзников от баллистической ракеты КНДР. Также в Министерстве обороны США резко осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей.