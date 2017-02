Глава Секретной службы США собирается сложить полномочия

Глава Секретной службы США Джозеф Клэнси подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет Секретная служба в Twitter.

"Поздравляем с выходом на пенсию, директор Клэнси. Мужчины и женщины Секретной службы благодарны вам за 29 лет работы и руководства", - отмечается в сообщении.

Official press release announcing the retirement of @SecretService Director Joseph P. Clancy. https://t.co/KNq05176Nf pic.twitter.com/iW6Cic0UAl