У берегов США замечен российский военный корабль

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота ВМФ Российской Федерации был замечен в восточной части побережья Соединенных Штатов Америки, передает Fox News .

Российское судно находилось в 70 милях (около 113 километров) от береговой линии штата Делавэр, где располагается одна из крупнейших баз ВВС США.

По его данным источника, российское военное судно двигалось в северном направлении со скоростью 10 узлов в час (около 18,52 км в час). Корабль снабжен ракетным комплексом класса "земля-воздух", гидролокаторами, а также системой перехвата сигналов SIGINT.

Информации о конечном пункте назначения судна пока что нет. В последний раз "Виктор Леонов" появлялся у берегов США в апреле 2015 года.

Немногим ранее, в январе 2015 года, поступали данные о его нахождении недалеко от побережья Гаваны, когда там проходил первый раунд переговоров по вопросу восстановления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Кубой.