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У Порошенко отреагировали на заявление Трампа про Крым
15.02.2017 06:42

У Порошенко отреагировали на заявление Трампа про Крым

Представитель Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко прокомментировал заявление Белого дома в отношении идеи возвращения Украине территории Автономной Республики Крым и назвал ее "хорошей". Об этом представитель аппарата президента написал в персональном аккаунте Twitter.

"Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине", - написал Цеголко.

Накануне, 14 февраля, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер передал послание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он ожидает от Российской Федерации сокращения военной агрессии и возврата Крымского полуострова Украине.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина произошла размолвка. Причиной раздора было предложение Путина американскому коллеге продлить договор по сокращению стратегических ядерных вооружений СНВ-3, на что российский президент получил отказ.

Теги материала: Дональд Трамп, Владимир Путин, Крым, аннексия, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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