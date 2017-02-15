У Порошенко отреагировали на заявление Трампа про Крым

Представитель Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко прокомментировал заявление Белого дома в отношении идеи возвращения Украине территории Автономной Республики Крым и назвал ее "хорошей". Об этом представитель аппарата президента написал в персональном аккаунте Twitter.
"Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине", - написал Цеголко.
Накануне, 14 февраля, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер передал послание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он ожидает от Российской Федерации сокращения военной агрессии и возврата Крымского полуострова Украине.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина произошла размолвка. Причиной раздора было предложение Путина американскому коллеге продлить договор по сокращению стратегических ядерных вооружений СНВ-3, на что российский президент получил отказ.