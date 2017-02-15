Экс-советник Трампа рассказал о разговоре с послом РФ

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн сообщил подробности разговора, который состоялся у него с послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. Флинн утверждает, что не обсуждал с ним вопрос о снятии санкций с России, передает The Daily Caller .

Бывший советник Дональда Трампа уверяет, что во время телефонного разговора с российским послом он "не пересек ни одной грани", а предметом разговора были 35 российских дипломата, которых изгнал 44-й президент США Барак Обама за якобы вмешательство в ход избирательной президентской кампании в США.

Флинн отметил, что если бы он вынес на обсуждения вопрос об анти-российских санкциях, то об этом бы узнало Федеральное бюро расследований.

"Разговор был не о санкциях. Он был о 35 российских дипломатах, которых выслали из страны. В итоге вот что произошло. В основном разговор был такой: "Послушайте, я знаю, как это произошло. Мы все рассмотрим". Я никогда не говорил ничего схожего с тем, как: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-нибудь подобное", - сказал он.

Также Флинн добавил, что не стал противиться такому решению Белого дома в отношении его отставки.

"Я не сопротивляюсь, потому что я не такой парень. Я за кулисами. Я всегда был за кулисами. Но это смешно. Я стал международной знаменитостью по совершенно неправдоподобным причинам", - заявил экс-советник.