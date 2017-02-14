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Трамп ожидает, что РФ прекратит насилие в Украине и вернет Крым
14.02.2017 21:53

Трамп ожидает, что РФ прекратит насилие в Украине и вернет Крым

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает, что Российская Федерация вернет Крымский полуостров и сократит масштабы своего насилия в Украине.

Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает TJournal.

Также он отметил, что хотя Россия оккупировала Крым во время правления администрации предыдущего президента Барака Обамы, Трамп все равно осуждает этот шаг и часто поднимает данный вопрос в правительстве.

"Президент Трамп сказал очень ясно, что ожидает от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращение Крыма", - подчеркнул Спайсер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого говорили о ситуации на востоке Украины.

Теги материала: США, Крым, Дональд Трамп, Белый дом, Россия, оккупация
Новости СМИ2
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