Трамп ожидает, что РФ прекратит насилие в Украине и вернет Крым

MIGnews.com.ua

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает, что Российская Федерация вернет Крымский полуостров и сократит масштабы своего насилия в Украине.

Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает TJournal .

Также он отметил, что хотя Россия оккупировала Крым во время правления администрации предыдущего президента Барака Обамы, Трамп все равно осуждает этот шаг и часто поднимает данный вопрос в правительстве.

"Президент Трамп сказал очень ясно, что ожидает от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращение Крыма", - подчеркнул Спайсер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР" .