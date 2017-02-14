Правительство впервые утвердило гособоронзаказ на три года вперед

Во вторник, 14 февраля, по представлению Министерства экономического развития и торговли Кабинет министров Украины утвердил Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы.
Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.
В ведомстве пояснили, что такое решение принимается впервые и его главная цель - спрогнозировать расходы государственного бюджета, создать условия развития ОПК и других производственных мощностей.
В частности, речь идет о финансировании закупок вооружения и военной техники, модернизации существующих образцов вооружения, восстановления производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работ по созданию новых образцов вооружения.
"Планирование оборонного заказа на три года является частью общего среднесрочного бюджетного планирования, проводимого правительством. Вместе с тем, детали оборонных планов представляют государственную тайну, и их содержание не может быть обнародовано", - подчеркнули в Минэкономразвития.
Напомним, в начале февраля показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины утвердить главные показатели оборонного заказа на текущий год.