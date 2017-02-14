Правительство впервые утвердило гособоронзаказ на три года вперед

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, по представлению Министерства экономического развития и торговли Кабинет министров Украины утвердил Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы.

Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что такое решение принимается впервые и его главная цель - спрогнозировать расходы государственного бюджета, создать условия развития ОПК и других производственных мощностей.

В частности, речь идет о финансировании закупок вооружения и военной техники, модернизации существующих образцов вооружения, восстановления производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работ по созданию новых образцов вооружения.

"Планирование оборонного заказа на три года является частью общего среднесрочного бюджетного планирования, проводимого правительством. Вместе с тем, детали оборонных планов представляют государственную тайну, и их содержание не может быть обнародовано", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Напомним, в начале февраля показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.