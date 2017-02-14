Российский "Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

MIGnews.com.ua

Российская газовая компания "Газпром" в 2016 году увеличила поставки газа на оккупированный Донбасс на 40% - до 2,39 миллиардов куб. м. Об этом говорится в отчете "Газпрома".

Согласно данным "Газпрома", компания в прошлом году поставила Украине 2,39 миллиардов куб. м газа. Однако украинская сторона отказалась от прямого импорта газа из РФ осенью 2015 года, поэтому речь идет о поставках на неподконтрольные территории.

Стоит отметить, что в 2015 году "Газпром" поставил на оккупированный Донбасс 1,7 миллиардов куб. м газа. Таким образом, в прошлом году поставки увеличились на 40%.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пресс-службе НАК "Нафтогаз-Украины" заявили, что Польша перешла к активным действиям по реализации проекта "Балтийская труба", который позволит покупать газ у Норвегии.

Отмечается, что норвежский газ, который, вероятно, будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет полякам благодаря диверсификации получить гарантии от политического газового давления. Наши соседи получат альтернативного поставщика, и не будут зависеть от России.