Порошенко устроил чистку в СБУ

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Алексея Петрова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, при этом уволив с этой должности Виталия Найду. Соответствующие указы №34/2017 и №35/2017 опубликованы на сайте главы государства.

Стоит отметить, что глава украинского государства сменил руководителей СБУ в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.

Согласно данному документу:

- в Тернопольской области уволен Алексей Ушанов и назначен новым главой облуправления СБУ Виталий Найда, который до этого руководил департаментом контрразведки спецслужбы;

- в Сумской области уволен с должности начальника облуправления СБУ Юрий Гончаров и назначен на нее Владиславй Косинский;

- в Херсонской области уволен с аналогичной должности Олег Зубков и назначен Данил Доценко;

- в Николаевской области - уволен Александра Калинин, а на его место назначен Алексей Лях;

- в Запорожской области уволен Александр Шмитько и назначен главой облуправления СБУ Александр Хилько.

В то же время украинский президент уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика и назначил на нее Виктора Кононенко.

При этом Порошенко назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Александра Климчука.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.