ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко устроил чистку в СБУ
14.02.2017 20:46

Порошенко устроил чистку в СБУ

Во вторник, 14 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Алексея Петрова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, при этом уволив с этой должности Виталия Найду. Соответствующие указы №34/2017 и №35/2017 опубликованы на сайте главы государства.

Стоит отметить, что глава украинского государства сменил руководителей СБУ в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.

Согласно данному документу:

- в Тернопольской области уволен Алексей Ушанов и назначен новым главой облуправления СБУ Виталий Найда, который до этого руководил департаментом контрразведки спецслужбы;
- в Сумской области уволен с должности начальника облуправления СБУ Юрий Гончаров и назначен на нее Владиславй Косинский;
- в Херсонской области уволен с аналогичной должности Олег Зубков и назначен Данил Доценко;
- в Николаевской области - уволен Александра Калинин, а на его место назначен Алексей Лях;
- в Запорожской области уволен Александр Шмитько и назначен главой облуправления СБУ Александр Хилько.

В то же время украинский президент уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика и назначил на нее Виктора Кононенко.

При этом Порошенко назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Александра Климчука.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Теги материала: Петр Порошенко, указ, назначение, приказ, должность, СБУ, контрразведка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Высший совет правосудия люстрировал экс-главу Печерского суда Отрош
Важное
Высший совет правосудия люстрировал экс-главу Печерского суда Отрош
Подозреваемого в госизмене экс-генерала СБУ объявили в международный розыск.
Важное
Подозреваемого в госизмене экс-генерала СБУ объявили в международный розыск.
Порошенко сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем
Важное
Порошенко сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем
Тандит заявил, что СБУ готова на все, ради возвращения украинских пленных
Важное
Тандит заявил, что СБУ готова на все, ради возвращения украинских пленных
Порошенко дал добро на нейтрализацию угроз кибербезопасности
Важное
Порошенко дал добро на нейтрализацию угроз кибербезопасности
Порошенко заявил, что Киев поможет вернуть Молдове территориальную целостность
Важное
Порошенко заявил, что Киев поможет вернуть Молдове территориальную целостность  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика