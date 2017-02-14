Лещенко просит отстранить от заседаний Рады нардепа, порвавшего его пиджак

MIGnews.com.ua

Народного депутата от БПП Ивана Мельничука необходимо запретить посещать заседания Верховной Рады в связи с его поведением в зале парламента.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook нардеп Сергей Лещенко и подал заявление в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой оценить действия нардепа Мельничука, который порвал ему пиджак в парламенте.

"Мною подано заявление в Регламентный комитет, который должен дать оценку происходившему. Этот комитет раньше жаловался, что никто к ним не обращается и поэтому нет практики наказания в виде отстранения на пять заседаний. Так вот, теперь отмазка не проходит", - написал Лещенко.

Вместе с тем он отметил, что намерен прививать политическую культуру через прецеденты.

"Пока не принят Этический кодекс, будем вводить политическую культуру точечными мерами. Например, создавая прецеденты", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Мельничук и Сергей Лещенко решили выяснить отношения при помощи физической силы.