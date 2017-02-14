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Греция готова распрощаться с евро в пользу доллара
14.02.2017 20:08

Греция готова распрощаться с евро в пользу доллара

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что не стоит исключать полный отказ Грецией от евро и переходом этого государства на внутреннее применение доллара США. Об этом было заявлено Тедом Баллохом, являющимся наиболее вероятной кандидатурой на назначение послом США в ЕС, пишет Daily Mail.

Дело в том, что правительство страны начало всерьез рассматривать вариант отказа от евро в пользу доллара. И он вполне вероятен, учитывая тот длительный финансовый кризис, в котором находится уже давно Греция. Он может стать лекарством для некоторого восстановления экономики этой страны, хотя и не факт, что сможет поправить её на продолжительное время.

В связи с этим многие эксперты полагают, тем самым подтверждаются их предположения, что финансистами Греции всерьёз рассматривается вариант выхода их страны из Еврозоны.

В качестве подтверждения вполне вероятного отказа Греции от евро в пользу доллара, специалисты говорят, что ситуация с финансами, которая сложилась в этой стране, стала уже нестерпимой. А выход из Еврозоны может помочь грекам поправить затруднительную для них сейчас ситуацию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, из 28 стран Европейского союза в 22 в законодательном порядке установлена минимальная заработная плата. Подобная норма не предусмотрена только в Дании, Австрии, Финляндии, Италии, Швеции и на Кипре. 

Отмечается, что в январе 2017 года десять стран, которые входят в Европейский союз и находятся в его восточной части, обладали минимальной зарплатой ниже 500 евро в месяц. Среди них оказались Болгария (235 евро), Румыния (275 евро), Латвия и Литва (по 380 евро), Чехия (407 евро), Венгрия (412 евро), Хорватия (433 евро), Словакия (435 евро), Польша (453 евро) и Эстония (470 евро).

Теги материала: евро, доллар, отказ, Греция, Европарламент, кризис, США, Еврозона
Новости СМИ2
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