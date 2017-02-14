Ассоциация Украина-ЕС: Нидерландам необходимо 2-3 месяца на принятие решения

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, народный депутат Европарламента от Нидерландов Йоханнес Ван Бален выразил надежды на то, что Нидерланды завершат ратификацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина уже за два-три месяца. Об этом он заявил во время дебатов в Страсбурге в ходе обсуждений ситуации в Украине.

"Я рад, что недавно голландское правительство внесло в нижнюю палату нидерландского парламента разъяснительный законопроект о Соглашении об ассоциации с Украиной, и после этого он будет передан в Сенат", - отметил нидерландский парламентарий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в парламент Нидерландов подан законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В пояснительной записке к проекту документа указано, что этим законом регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым была одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза.