Журналист: Механизм приостановки безвизового режима одобрен Европарламентом

Во вторник, 14 февраля, Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.
Такое заявление сделал на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Также он подчеркнул, что страны-члены ЕС должны одобрить данный механизм уже в ближайшие недели.
"Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие 2 недели", - написал Йозвяк.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз до лета предоставит Украине безвизовый режим.
Стоит отметить, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман также озвучил такую дату - он заявил, что решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня текущего года.