Журналист: Механизм приостановки безвизового режима одобрен Европарламентом

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.

Такое заявление сделал на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Также он подчеркнул, что страны-члены ЕС должны одобрить данный механизм уже в ближайшие недели.

"Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие 2 недели", - написал Йозвяк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз до лета предоставит Украине безвизовый режим .