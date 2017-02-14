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Журналист: Механизм приостановки безвизового режима одобрен Европарламентом
14.02.2017 19:25

Журналист: Механизм приостановки безвизового режима одобрен Европарламентом

Во вторник, 14 февраля, Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. 

Такое заявление сделал на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Также он подчеркнул, что страны-члены ЕС должны одобрить данный механизм уже в ближайшие недели.

"Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие 2 недели", - написал Йозвяк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз до лета предоставит Украине безвизовый режим.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман также озвучил такую дату - он заявил, что решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня текущего года.

Теги материала: Евопарламент, Евросоюз, безвизовый режим, механизм
Новости СМИ2
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