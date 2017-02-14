За три года агрессии торговля между Украиной и РФ сократилась почти на 80%

MIGnews.com.ua

С момента начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины объем торговли между двумя странами сократился на 78% или почти на 30 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики, которая во вторник, 14 февраля, обнародовала данные о внешней торговле Украины за 2016 год.

Вместе с тем сообщается, что Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Украины, однако ее доля сократилась с 27,3% до 11,5%.

Так, в 2013 году товарооборот Украины и России составлял около 38,3 млрд долларов, а в 2016 году - 8,7 млрд долларов. Отметим, что за прошлый год сокращение составило 30%, или 3,6 млрд долларов.

Согласно данным ведомства, топ-10 крупнейших торговых партнеров Украины в 2016 году выглядит следующим образом:

Россия - 8,740 млрд долларов (экспорт 3,6 млрд, импорт - 5,1 млрд)

Китай - 6,521 млрд долларов (экспорт - 1,8 млрд, импорт - 4,7 млрд)

Германия - 5,742 млрд долларов (экспорт - 1,4 млрд, импорт - 4,3 млрд)

Польша - 4,893 млрд долларов (экспорт - 2,2 млрд, импорт - 2,7 млрд)

Беларусь - 3,681 млрд долларов (экспорт - 903 млн, импорт - 2,8 млрд)

Италия - 3,288 млрд долларов (экспорт - 1,9 млрд, импорт - 1,4 млрд)

Турция - 3,149 млрд долларов (экспорт - 2,0 млрд, импорт - 1,1 млрд)

Индия - 2,389 млрд долларов (экспорт - 1,9 млрд, импорт - 486 млн)

Египет - 2,315 млрд долларов (экспорт - 2,3 млрд, импорт - 49 млн)

США - 2,115 млрд долларов (экспорт - 426 млн, импорт - 1,7 млрд).

В целом за 2016 год украинский экспорт составил 36,36 млрд долларов (-4,6%), импорт - 39,25 млрд (+4,6). Отрицательное сальдо торговли - 2,89 млрд долларов.

Для сравнения, в прошлом году экспорт составлял 38,1 млрд долларов, а импорт - 37,5 млрд. Сальдо торговли тогда впервые за 11 лет стало положительным и составило 632,5 млн долларов.