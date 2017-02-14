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Петренко пригрозил НАПК переформатированием, если те не возьмутся за голову
14.02.2017 18:52

Петренко пригрозил НАПК переформатированием, если те не возьмутся за голову

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что по окончании второй волны е-декларирования в руководстве Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) могут произойти кардинальные изменения, передает Интерфакс-Украина.

"Не хотел это озвучивать, но сейчас скажу: за восемь месяцев они не сделали ничего, чтобы этот меморандум (Минюста и НАПК о доступе к реестрам – ред.) был реализован с их стороны. Мы дали доступ к реестрам, но для этого надо, чтобы пришли их IT-шники, взяли ключи доступа, сделали соответствующие рабочие места у себя и начали работать", – пояснил министр.

При этом Петренко отметил, что его настораживает "системная безответственность и непрофессионализм" в НАПК и выразил мнение о необходимости реорганизации НАПК после проведения второго этапа е-декларирования.

"После этого (второго этапа декларирования – ред.) будем принимать решение... Возможно, необходимо будет поменять и переформатировать профессионально и личностно (НАПК – ред.), но, вероятно, менять саму структуру, чтобы был конкретный человек, который нес ответственность за работу, такую как система электронного декларирования, проверка деклараций, антикоррупционная политика", – выразился глава Минюста.

Также он уточнил, что ранее эту работу выполнял Минюст и вопросов никаких не возникало.

"Сейчас мы за них порядок разработали (порядок полной проверки е-деклараций – ред.), они должны начать проводить проверки и должны взяться за голову... Мы будем мониторить работу НАПК", – резюмировал министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Конституция Украины не предусматривает отставку премьер-министра без отставки состава правительства. 

Теги материала: Минюст, НАПК, Павел Петренко, декларации, коррупция, реорганизация
Новости СМИ2
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