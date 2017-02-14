Лозовой о повестке на допрос в НАБУ: Мог бы кто-то и посолиднее вызвать

MIGnews.com.ua

Депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщил сам народный избранник на своей странице в Facebook и прикрепил копию соответствующей повестки.

Стоит отметить, что нардеп вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном обогащении (ст. 382-2 Уголовного кодекса).

"С целью установления обстоятельств, которые имеют значение для данного уголовного производства... приглашаю Вас явиться 16 февраля в 10:00 в Национальное антикоррупционное бюро для допроса в качестве свидетеля", - говорится в документе.

Народный избранник пообещал явиться по данной повестке в Бюро, но высказал недовольство тем фактом, что его вызвал на допрос обычный детектив:

"Мог бы кто и посолиднее вызвать - депутат, все-таки".