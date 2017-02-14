Высший совет правосудия люстрировал экс-главу Печерского суда Отрош

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, Высший совет правосудия принял решение уволить с должности бывшего главу Печерского районного суда города Киева Инну Отрош. Об этом сообщил председатель Вооруженных сил Украины Игорь Бенедисюк в ходе пресс-конференции, передает Укринформ.

Отмечается, что таким образом было удовлетворено ходатайство Минюста об увольнении судьи в соответствии с законом.

Бенедисюк пояснил, что судья Отрош подпадает под люстрацию, поскольку должность члена Высшего совета юстиции она занимала в 2010-2014 годах.

При этом он добавил, что судья Печерского районного суда не появлялась на рабочем месте с 26 февраля 2014 года.

Стоит отметить, что Отрош была назначена на должность судьи Печерского районного суда в 2004 году. С апреля 2007 года по апрель 2014 года была председателем этого суда.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что совет отстранил от выполнения обязанностей судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка , который подозревается в получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

Сторона защиты подозреваемого заявила, что у судьи Головатюка медики диагностировали сотрясение мозга и он проходит необходимое лечение, но его состояние ухудшилось.