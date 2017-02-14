В НАТО придумали, как ответить на агрессию России против Украины

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о надеждах, что уже в июне этого года в ответ на российскую агрессию четыре новых многонациональных батальона на восточных границах Альянса станут полностью функциональными. Об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

"В ответ на агрессивные действия России против Украины НАТО размещает четыре сильные многонациональные боевые группы в Литве, Эстонии, Латвии и Польше. Немецкие и бельгийские военные отряды только прибывают в Литву. Посылая сильный сигнал, союзники НАТО выступают единым фронтом и атака на любого из нас получит ответ со стороны сил всего Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Также он рассказал, что обсудил с премьером Литвы достигнутый прогресс в размещении четырех батальонов.

"И я ожидаю, что они станут полностью функциональными к июню этого года", - отметил Столтенберг.



При этом он выразил уверенность в том, что Америка будет сохранять приверженность Альянсу, трансатлантическим связям, но также и суверенитету и территориальной целостности всех европейских стран, в том числе это касается Украины. В этой связи НАТО с нетерпением ждет завтрашней встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Причина того, почему НАТО усиливает свое военное присутствие на восточных рубежах Альянса, заключается в агрессивных действиях против Украины со стороны России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину", - заявил Столтенберг.