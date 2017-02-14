Тимошенко потребовала немедленной отставки Гройсмана

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман должен отправиться в отставку из-за обнищания украинского народа и разрушения экономики. Об этом журналистам заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает пресс-служба партии.

Таким образом она прокомментировала оскорбительные заявления главы Кабмина в свой адрес.

"Надо немедленно отправлять премьер-министра Гройсмана в отставку. Нам надо действовать, потому что если мы этого не будем делать, то кланы и власть будут дальше продолжать издевательства над украинцами. А все эти оскорбления - это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно", - подчеркнула Тимошенко.

При этом Тимошенко уверена, что властей не получится сделать патриотами своей страны.

"Убедить их быть нравственными и честными, патриотами и преданными Украине мы не сможем. В них все решают деньги, большие деньги. И чем больше денег они получают, тем больше они забывают о совести", - прокомментировала Тимошенко действия чиновников.

В связи с этим, убеждена Тимошенко, нужно перезагрузить власть: "Надо убирать их из власти, останавливать вместе за общую с кланами и олигархами коррупционную деятельность".

Тимошенко также напомнила, что недавно "Батькивщина" инициировала отставку премьер-министра Гройсмана, ведь его правительство ответственно "за полное разрушение экономки Украины, галопирующую инфляцию, мегакоррупцию, уничтожение малого и среднего бизнеса, малых сел и доведение украинцев к обнищанию".

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Владимир Гройсман назвал Тимошенко мамой украинской коррупции.