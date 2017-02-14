ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки Гройсмана
14.02.2017 17:33

Тимошенко потребовала немедленной отставки Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман должен отправиться в отставку из-за обнищания украинского народа и разрушения экономики. Об этом журналистам заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает пресс-служба партии.

Таким образом она прокомментировала оскорбительные заявления главы Кабмина в свой адрес.

"Надо немедленно отправлять премьер-министра Гройсмана в отставку. Нам надо действовать, потому что если мы этого не будем делать, то кланы и власть будут дальше продолжать издевательства над украинцами. А все эти оскорбления - это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно", - подчеркнула Тимошенко.

При этом Тимошенко уверена, что властей не получится сделать патриотами своей страны.

"Убедить их быть нравственными и честными, патриотами и преданными Украине мы не сможем. В них все решают деньги, большие деньги. И чем больше денег они получают, тем больше они забывают о совести", - прокомментировала Тимошенко действия чиновников.

В связи с этим, убеждена Тимошенко, нужно перезагрузить власть: "Надо убирать их из власти, останавливать вместе за общую с кланами и олигархами коррупционную деятельность".

Тимошенко также напомнила, что недавно "Батькивщина" инициировала отставку премьер-министра Гройсмана, ведь его правительство ответственно "за полное разрушение экономки Украины, галопирующую инфляцию, мегакоррупцию, уничтожение малого и среднего бизнеса, малых сел и доведение украинцев к обнищанию".

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Владимир Гройсман назвал Тимошенко мамой украинской коррупции.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, отставка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

НАБУ призвало Гройсмана доказать свои обвинения в адрес Тимошенко
Важное
НАБУ призвало Гройсмана доказать свои обвинения в адрес Тимошенко
Гройсман объявил о начале перехода на среднесрочное планирование госбюджета
Важное
Гройсман объявил о начале перехода на среднесрочное планирование госбюджета
Гройсман рассказал, как удалось сэкономить 8 млрд грн госсредств
Важное
Гройсман рассказал, как удалось сэкономить 8 млрд грн госсредств
Гройсман настаивает на прекращении блокады Донбасса
Важное
Гройсман настаивает на прекращении блокады Донбасса
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Важное
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Тимошенко готова воевать в суде за постановление об отставке Гройсмана
Важное
Тимошенко готова воевать в суде за постановление об отставке Гройсмана

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика