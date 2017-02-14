Все желающие смогут проконтролировать НАБУ: Бюро сделало открытый реестр переданных в суд дел

MIGnews.com.ua

Все дела, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины передавало в суд, теперь есть в публичном доступе.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook глава общественного совета при НАБУ Алексей Гриценко.

Это стало возможным благодаря тому, что в Бюро решили сделать публичный реестр дел, переданных в суд.

"НАБУ сделало открытый реестр дел, переданных в суд", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что соответствующий реестр дел находится на официальном сайте Бюро в разделе "Деятельность/Оперативная информация".

По состоянию на данный момент в нем значатся 46 дел.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят расследование по 25 электронным декларациям украинских чиновников.