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Все желающие смогут проконтролировать НАБУ: Бюро сделало открытый реестр переданных в суд дел
14.02.2017 17:23

Все желающие смогут проконтролировать НАБУ: Бюро сделало открытый реестр переданных в суд дел

Все дела, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины передавало в суд, теперь есть в публичном доступе. 

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook глава общественного совета при НАБУ Алексей Гриценко. 

Это стало возможным благодаря тому, что в Бюро решили сделать публичный реестр дел, переданных в суд.

"НАБУ сделало открытый реестр дел, переданных в суд", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что соответствующий реестр дел находится на официальном сайте Бюро в разделе "Деятельность/Оперативная информация". 

По состоянию на данный момент в нем значатся 46 дел.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят расследование по 25 электронным декларациям украинских чиновников. 

Напомним, по словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, убытки, которые вызваны коррупционными схемами на ключевых госпредприятиях, достигли десятков миллиардов гривен.

Теги материала: НАБУ, суд, дело, реестр
Новости СМИ2
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