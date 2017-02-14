НАБУ призвало Гройсмана доказать свои обвинения в адрес Тимошенко

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) предложили премьер-министру Владимиру Гройсману подтвердить реальными фактами свои обвинения в адрес главы парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает РБК.

"Если у господина Гройсмана или любого другого есть конкретные основания или факты, которые могут указывать на совершение криминально-коррупционного правонарушения, такое лицо может обратиться с заявлением (в НАБУ - ред.)", - сообщили в НАБУ.

В то же время в бюро отметили, что заявление премьер-министра об отношении Тимошенко к коррупционным схемам не исследовалось, однако не исключают, что это может произойти.

Стоит напомнить, что премьер-министр Украины Гройсман обвинил народного депутата и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко якобы в том, что она очень хочет "дорваться к власти".

Кроме этого Гройсман сравнил Тимошенко с Михаилом Грушевским, в не позитивном значении. По его словам, Грушевский был отцом-основателем украинского государства. В свою очередь лидер "Батькивщины" является мамой коррупции, популизма и неэффективности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что после реформы системы управления государственными финансами госбюджет будет формироваться не на один, а на три года вперед.

Премьер убежден, что реформа позволит представить "абсолютно четкую прогнозируемость" развития национальной экономики.