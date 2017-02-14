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Власти Британии отклонили петицию с 2 млн подписей против визита Трампа
14.02.2017 16:48

Власти Британии отклонили петицию с 2 млн подписей против визита Трампа

Во вторник, 14 февраля, премьер-министр Великобритании официально отклонила петицию, которая запрещает президенту США Дональду Трампу посещать страны с государственным визитом. Об этом сообщает Зеркало недели.

В ответе к петиции отмечается, что главе Белого дома должны быть оказаны все почести, которые предполагает государственный визит.

При этом в ответе британского правительства также говорится, что во время визита Терезы Мей в Белый дом, Трампу было сделано приглашение - посетить с государственным визитом Лондон.

"Правительство полагает, что президенту США должно быть позволено совершить государственный визит. Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать президента Трампа, когда окончательно будет решен вопрос даты и приготовлений", - так Тереза Мэй ответила на петицию.

В текущее время стороны согласовывают дату визита.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 4 февраля, на главных улицах Лондона в протесте против летнего визита президента США Дональда Трампа приняло участие несколько тысяч местных жителей.

Несколько тысяч активистов, которых не устраивает визит Трампа запланированный на лето, заблокировали улицы столицы Англии. 

Стоит отметить, что демонстранты, скандируя лозунги против президента Соединенных штатов, прошли от здания посольства США в Лондоне до здания парламента Великобритании.

Теги материала: США, Америка, Дональд Трамп, Британия, правительство, Лондон, визит, Тереза Мэй, Белый дом
Новости СМИ2
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