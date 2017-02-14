Рева: Если ты хочешь получить пенсию, ты должен ее заработать

Министерство социальной политики не исключает возможности повышения пенсионного возраста в будущем. Об этом в интервью изданию Realist заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"В будущем я не исключаю повышения пенсионного возраста. Когда мы исчерпаем экстенсивный путь. Когда все будут платить (налоги), - подчеркнул он.
Также Рева пояснил, что через 10 лет государство может достичь определенного демографического предела, из-за чего на повестке дня может встать вопрос о повышении пенсионного возраста.
Впрочем, Рева добавил, что говорить об этом сейчас не приходится, ведь в Украине нет условий для уменьшения количества пенсионеров.
Журналисты также поинтерсеовались, планируются ли какие-то изменения для работающих пенсионеров?
"Во всем мире действует правило - либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило - либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", - заявил министр.
Также обсуждался вопрос относительно ситуации с членами фермерских хозяйств, нотариусами, которые на сегодняшний день не платят ЕСВ.
"Замечательно. Но они все придут за пенсией в 60 лет. И они уверены, что пенсию им дадут. Я хочу, чтобы каждый получил то, что он заработал. Если ты хочешь получить пенсию, ты должен ее заработать, а не просто дожить до 60 лет. Все честно", - выразился он.
Помимо этого Рева проинформировал, что государство решило избрать путь увеличения количества плательщиков соцвзносов вместо того, чтобы уменьшать количество пенсионеров из-за поднятия пенсионного возраста.
Также по словам Ревы, на данный момент ведение переговоров Украины и МВФ относительно проведения пенсионной реформы проходит крайне сложно.
Тем временем Кабинет министров прописал в проекте меморандума Украины и Международного валютного фонда свой вариант пенсионной реформы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что повышение минимальной зарплаты было правильным решением. По словам главы Минсоцполитики, правильность этого решения подтверждают статистические данные.