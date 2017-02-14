Рева: Если ты хочешь получить пенсию, ты должен ее заработать

MIGnews.com.ua

Министерство социальной политики не исключает возможности повышения пенсионного возраста в будущем. Об этом в интервью изданию Realist заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"В будущем я не исключаю повышения пенсионного возраста. Когда мы исчерпаем экстенсивный путь. Когда все будут платить (налоги), - подчеркнул он.

Также Рева пояснил, что через 10 лет государство может достичь определенного демографического предела, из-за чего на повестке дня может встать вопрос о повышении пенсионного возраста.

Впрочем, Рева добавил, что говорить об этом сейчас не приходится, ведь в Украине нет условий для уменьшения количества пенсионеров.

Журналисты также поинтерсеовались, планируются ли какие-то изменения для работающих пенсионеров?

"Во всем мире действует правило - либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило - либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", - заявил министр.

Также обсуждался вопрос относительно ситуации с членами фермерских хозяйств, нотариусами, которые на сегодняшний день не платят ЕСВ.

"Замечательно. Но они все придут за пенсией в 60 лет. И они уверены, что пенсию им дадут. Я хочу, чтобы каждый получил то, что он заработал. Если ты хочешь получить пенсию, ты должен ее заработать, а не просто дожить до 60 лет. Все честно", - выразился он.

Помимо этого Рева проинформировал, что государство решило избрать путь увеличения количества плательщиков соцвзносов вместо того, чтобы уменьшать количество пенсионеров из-за поднятия пенсионного возраста.

Также по словам Ревы, на данный момент ведение переговоров Украины и МВФ относительно проведения пенсионной реформы проходит крайне сложно.

Тем временем Кабинет министров прописал в проекте меморандума Украины и Международного валютного фонда свой вариант пенсионной реформы.