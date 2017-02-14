Нардеп Галасюк пожаловался в НАБУ на махинации НКРЭКУ

MIGnews.com.ua

Многократное повышение стоимости нестандартного подключения к электросетям - это не просто некомпетентность или безответственность руководителя НКРЭКУ, а масштабная махинация, которая заслуживает расследования НАБУ. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства, заместитель лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк во время парламентского круглого стола "Влияние тарифной политики на промышленность и экономику".

По словам нардепа, он направил депутатское обращение к НКРЭКУ, чтобы получить отчеты об оценках, на основе которых установили новую стоимость присоединения.

"Прошел 10-й день, ответа от НКРЭКУ до сих пор нет. Но прямой запрос в ООО "Делойт и Туш" оказался более результативным. Получил четкий ответ от руководства компании: компания не оценивала ОАО "Львовоблэнерго", ОАО "Кировоградоблэнерго", ОАО "Киевоблэнерго", ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" с целью установления НКРЭКУ удельной стоимости нестандартного присоединения электроустановок к электрическим сетям", - сообщил он.

По словам Галасюка, в ООО "Делойт и Туш" сообщили, что считают общий принцип расчета удельной стоимости нестандартного присоединения спорным, а некоторые из использованных параметров расчета, которые существенно влияют на результат, неуместными.

Вместе с тем, в НКРЭКУ ссылаются именно на оценки ООО "Делойт и Туш" и еще одной компании Big4 при обосновании вновь установленной стоимости нестандартного присоединения к электросетям.

"Указанное, на мой взгляд, имеет признаки умышленного преступления, несет огромные негативные последствия для украинской инвестиционной сферы, реального сектора экономики и альтернативной энергетики. Надеюсь, по результатам моего обращения, НАБУ с этим эффективно разберется ", - пояснил председатель Комитета у себя на странице в Facebook.

"Это нанесло существенный удар по новым производствам, строительству и практически убило новую "зеленую" электрогенерацию. Фактически своим решением НКРЭКП искусственно построили "стену" от инвесторов, ввели новый "налог" на развитие и создали барьер на вход в рынок. Инвесторы в шоке, останавливают проекты, сворачивают инвестпрограммы. А глава НКРЭКУ Волк говорит - все в порядке, мол, это такая новая методика НКРЭКУ и авторитетная оценка активов облэнерго от Big4 ", - добавил депутат.