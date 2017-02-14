В НАТО не исключают, что заседание Североатлантического совета состоится в Украине

MIGnews.com.ua

Встреча Североатлантического совета может пройти в Украине. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед министерским заседанием Альянса в Брюсселе.

"Мы только получили приглашение, чтобы провести заседание Североатлантического совета в Украине. Мы изучаем наш график, чтобы определиться с терминами. Пока окончательное решениеё не принято, но мы продолжаем рассматривать это приглашение, чтобы осуществить этот визит", - отметил генсек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спикер ВР заявил об необходимости референдума о вступлении в НАТО. Также он отметил необходимость приблизить законодательство по обороне и безопасности Украины к стандартам Альянса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, балтийские страны хотят добиться у НАТО усиления безопасности в связи с агрессивными действиями России.