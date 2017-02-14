Президент Украины наградил генерал-полковника Воробьева орденом посмертно

MIGnews.com.ua

Генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденом Богдана Хмельницкого І степени посмертно. Об этом сообщает официальный сайт Петра Порошенко сегодня, 14 февраля.

"Генерала отмечен высокой государственной наградой за выдающиеся личные заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украинского государства, самоотверженное служение народу Украины, образцовое и безупречное выполнение воинского долга", - идет речь в сообщении.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев с позывным Свободный внезапно скончался 11 февраля 2017 года в собственном кабинете Национальной академии обороны, где он занимал должность ректора.

"Больно, что такие люди уходят именно теперь. Благодарю за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах", - отметил президент.

В 2009-2014 гг. генерал Воробьев был командующим Сухопутными войсками. 16 января 2014 года он отказался выполнять приказ, который предусматривал применить силы к активистам на Майдане. Когда началась российская агрессия на востоке Украины, генерал-полковник принимал непосредственное участие в разработке многих военных операций, среди которых и операция под Дебальцевом, во время которой Воробьев был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. Он более двух лет находился на передовой АТО. В последние месяцы жизни он управлял Национальным университетом обороны, где готовил новое поколение военных.

За добросовестную и безупречную службу президент Украины наградил генерал-полковника Геннадия Воробьева орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом "За мужество" III-й степени, многими медалями и отличиями Министерства обороны Украины и других силовых структур нашей страны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, посмертное звание Героя Украины получил боец, погибший в боях в Авдеевке.