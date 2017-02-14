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На Донбассе три ж/д линии остаются заблокированными
14.02.2017 13:10

На Донбассе три ж/д линии остаются заблокированными

По состоянию на 11 часов утра вторника, 14 февраля, остаются заблокированными три основные железнодорожных линии на Донбассе, по которым осуществлялось торговое сообщение с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Данную информацию опубликовал в своем отчете "Штаб блокады торговли с оккупантами" на официальной странице в Facebook.

Согласно полученным данным, железнодорожные пути заблокированы в районе станции Светланово Луганской области, в Донецкой области пути заблокированы  в районе станции Кривой Торец и в районе города Бахмут, где блокада длится уже 12 дней.

Участники блокады утверждают, что представители украинской власти намерены провести силовую акцию против несанкционированной блокады на Донбассе.

Помимо этого представители штаба блокады поддерживают идею проведения народного вече в Киеве, инициированного добровольческим движением ОУН, и планируют направить на него своих делегатов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дальнейшее блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей приведет к кризису в энергетике и металлургии.

Теги материала: блокада, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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